“الشورى” يوافق على مشروع نظام منح الأوسمة والجوائز الأجنبية للمواطنين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والعشرين للسنة الثانية من الدورة الثامنة، والتي عُقدت اليوم الإثنين عبر الاتصال المرئي، على مقترح مشروع نظام منح الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة للسعوديين.
وينظم المشروع المقترح مسألة الترشح وقبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى مواطني المملكة بصفتهم الشخصية وليست الرسمية.
كما ينظم آلية الموافقة على حصول الأوسمة والجوائز أو الترشح لها، وفق عدد من المتطلبات.
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