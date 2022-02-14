ميزة جديدة من قبل لفيس بوك.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قد يكون تقسيم فاتورة المطعم أو تقسيم تكاليف رحلة المجموعة بين الأصدقاء أمرًا شاقًا، لذا تحاول شركة ميتا تسهيل ذلك من خلال طرح ميزة “سبليت بايمنت” لجميع مستخدمي فيسبوك مسنجر.



من المحتمل أن تكون الميزة، التي كانت قيد الاختبار سابقًا، مثالية للمناسبات التي تقسم فيها تكلفة شيء ما على شخصين أو أكثر. على سبيل المثال، تقسيم شراء ميكروويف جديد مع زملائك في الغرفة، أو تقاسم تكلفة هدية عيد ميلاد جديدة للجدة مع أشقائك.

كيف تعمل الميزة

أولاً، ضع جميع الدافعين في دردشة جماعية على مسنجر. بعد ذلك، إما أن تضغط على أيقونة الجمع الموجودة في أسفل الشاشة أو أن تضغط على اسم المجموعة ثم الضغط على “سبليت بايمنت”، ومن ثم "البدء.

من هناك، يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد تقسيم المدفوعات مع كل شخص في المجموعة أو استبعاد أشخاص معينين (بما فيهم أنت). سيُطلب منك بعد ذلك إدخال المبلغ الإجمالي للفاتورة أو الدفعة. تقوم الميزة تلقائيًا بتقسيم التكلفة بالتساوي بين عدد الأشخاص الذين حددتهم.

ويعتبر طرح ميتا لميزة تقسيم الفواتير، طريقة أخرى لمواكبة تطبيقات الدفع مثل فينمو وبلوك و “سبليت وايز”، وفق ما نقل موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.