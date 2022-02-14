شركة "جارمن" تطلق ساعة الطيارين الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة جارمن ساعتها الذكية D2 Air X10 الجديدة المصممة بشكل أساسي للطيارين.



ويمكن للساعة الجديدة تتبع الرحلات الجوية تلقائيا، بما في ذلك الارتفاع، الذي تم الوصول إليه، والذي يتم قياسه بواسطة البارومتر.

وإذا تم الوصول إلى ارتفاع يحتاج فيه المستخدم إلى أكسجين إضافي فسوف يتلقى إشعارا بذلك.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الساعة الذكية D2 Air X10 تشتمل على تطبيق خاص بالطقس يقوم بعرض بيانات إضافية حول سرعة الرياح ووضوح الرؤية، بالإضافة إلى وجود تطبيق يوفر بيانات عن مدارج المطارات المختلفة، وتدعم الساعة الذكية الطيارين أثناء التوجه الملاحي إلى وجهات السفر، ويمكن مزامنة البيانات مع تطبيق جارمن Pilot مباشرة.

وتوفر الساعة الذكية D2 Air X10 الجديدة العديد من الوظائف المتطورة مثل إظهار الإشعارات وإجراء عمليات الدفع اللاتلامسي عبر وظيفة جارمن Pay وتخزين الموسيقى محليا من خدمات البث Spotify وDeezer وأمازون Music.

وتمتد فترة تشغيل البطارية في حالة الاستعمال العادي حتى 7 أيام، وتمتاز الساعة الذكية الجديدة من جارمن بجسم مقاوم لرذاذ الماء حتى 5 ATM.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة AMOLED بدقة الوضوح 416 x 416 بيكسل ومحمية ضد الخدوش بواسطة زجاج Gorilla Glass 3 مع مستشعر SpO2 لقياس معدل نبضات القلب وأكثر من 25 تطبيقا رياضيا لتتبع أنشطة اللياقة البدنية.

وأعلنت شركة جارمن عن توافر ساعتها الذكية D2 Air X10 الجديدة باللون الأبيض والأسود.

وجارمن هي شركة مملوكة لمجموعة من الشركات تأسست في عام 1989 من قبل غاري باريل (Gary Burrell)‏ ومين كاو (Min Kao)‏ (ومن هنا جاء اسم جارمن (GarMin)‏، في لينيكسا بكانساس بالولايات المتحدة، ومقرها في أولاثي بكانساس.

وتطور الشركة أنظمة الملاحة للمستهلك، وشركات الطيران، والتكنولوجيات البحرية لنظام تحديد المواقع العالمي.

ويعتبر نظام جارمن للخرائط أحد أفضل أنظمة الخرائط في العالم وهي واحده من الشركات الرائدة عالمياً في تزويد اجهزه الخرائط بالأقمار الصناعية للملاحة البحرية والطرق .

وتوظف جارمن أكثر من 14500 موظف في 65 مكتب حول العالم وتنتج أجهز الملاحة والساعات الذكية وخرائط السيارات وكذالك أجهزه الملاحة الجوية.