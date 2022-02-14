"واتساب" يختبر ميزة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن تطبيق ”واتساب“ أنه سيطلق ميزة جديدة لمستخدميه، تمكنهم من تعيين صورة الغلاف لملف التعريف على حساباتهم، وهي قيد التطوير حاليًا، إلا أنها ليست مطروحة للمستخدمين العاديين.



ويعمل مطورو ”واتساب“ حاليًا على طريقة جديدة لإدارة WhatsApp Catalo، بإضافة خاصية جديدة لحسابات ”واتساب بيزنس“، تمكن المستخدم من تعيين صورة الغلاف في تحديث مستقبلي يخطط له التطبيق، وفقًا لـ WABetaInfo، الموقع المختص بمتابعة تحديثات تطبيق واتساب وميزاته الجديدة.

والميزة الجديدة قيد التطوير حاليًا، إذ ستفعل عن طريق وجود زر للكاميرا في حسابات ”واتساب بيزنس“، بحيث سيكون المستخدم قادرًا على اختيار صورة أو التقاط صورة فورية لوضعها على حساب أعماله الخاص.

وسيسمح ذلك للمستخدمين الآخرين، بما في ذلك حسابات مستخدمي ”واتساب“ العادية، بزيارة ملف تعريف الأعمال الجديد لعرض صورة الغلاف، وهي خاصية ستمنح لكل من مستخدمي نظام ios وأندرويد.

ونظرًا لأن هذه الميزة الحديثة لا تزال قيد التطوير، فلم يتم الكشف عن تاريخ إصدارها بعد.

وطرح التطبيق الذي تملكه شركة ”ميتا“ العديد من التحديثات الجديدة للنظام الأساس مؤخرًا، بما في ذلك تطبيق المراسلة الذي يمكن المستخدمين من استخدام WhatsApp Camera UI في وجود نظام ios.

كما أعاد تطبيق ”واتساب“ تصميم رمز تبديل زاوية الكاميرا أيضًا.

وبالإضافة إلى ذلك، استبدل التطبيق في أحدث إصداراته الشريط الأفقي الذي كان يحتوي على صور المستخدم الحديثة في معرض الصور الخاص به، أسفل الشاشة، بزر جديد يفتح معرض الصور مباشرة.