نصائح لشحن هاتف آي فون.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يشكل نفاد بطارية الهاتف المحمول كابوساً للكثيرين، وقد يُجبرك عمر البطارية القصير على حمل شاحن محمول معك كلما غادرت المنزل.



ولحسن الحظ لدى أبل مجموعة من النصائح المفيدة على موقعها على الإنترنت لزيادة عمر بطارية هاتف آي فون، عن طريق استخدام الطرق الصحيحة لشحن الهاتف.

إزالة غطاء الهاتف أثناء الشحن

تقول أبل إن إزالة بعض أغطية هاتف آي فون قبل الشحن يمكن أن يساعد في الحفاظ على عمر البطارية، وذلك لأن بعض أنماط الحافظات قد تولد حرارة زائدة، مما قد يؤثر على سعة البطارية، وقد يكون هذا بسبب سمك العلبة أو المادة المصنوعة منها. والمواد مثل الرغوة، على سبيل المثال، هي عوازل أفضل من السيليكون، مما يجعل جهاز آي فون أكثر عرضة للسخونة أثناء الشحن.

تجنب درجات الحرارة الشديدة

ربما تكون أفضل نصيحة هي حماية بطارية آي فون من التلف في المقام الأول، لزيادة عمرها الافتراضي إلى أقصى حد. ويمكن أن تتسبب درجات الحرارة الشديدة في حدوث مشكلات كبيرة مع الهواتف الذكية، ولا تُستثنى من ذلك أجهزة آي فون باهظة الثمن من أبل.

وتوضح أبل أن "ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة قد تتسبب في تغيير الجهاز لسلوكه"، وتتراوح درجات الحرارة المثالية للحفاظ على جهاز آي فون بين 16 و22 درجة مئوية. ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى تقصير مؤقت في عمر البطارية، لكن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تفسد عمر البطارية إلى الأبد.

لا تنس وضع الطاقة المنخفضة

سيؤدي وضع الطاقة المنخفضة إلى إيقاف تشغيل بعض الميزات المتعطشة للطاقة على هاتفك، وقد يعني ذلك أن بعض التطبيقات والأدوات والميزات الموجودة على هاتفك لن تعمل بعد الآن مؤقتا.

وتوضح أبل " عند تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، سيستمر جهاز آي فون لفترة أطول قبل أن تحتاج إلى شحنه، ولكن قد تستغرق بعض الميزات وقتًا أطول في التحديث أو الإكمال. وقد لا تعمل بعض المهام حتى تقوم بإيقاف تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، أو حتى تشحن جهاز آي فون بنسبة 80% أو أعلى".

لتشغيل وضع الطاقة المنخفضة، انتقل إلى الإعدادات> البطارية وقم بتبديل المفتاح في الأعلى.

لا تفوت السطوع التلقائي

قد يكون من المغري ترك درجة سطوع هاتفك مضبوطة على الحد الأقصى، ولكن ليس من الضروري أن تكون كاملة باستمرار. وكلما كانت شاشة هاتفك أكثر سطوعًا، زادت سرعة استهلاك البطارية. لذا فكر في تشغيل ميزة السطوع التلقائي من أبل، والتي ستنظم سطوع الشاشة بناءً على الإضاءة المحيطة أينما كنت، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين عمر البطارية بشكل كبير بمرور الوقت، وهي طريقة سهلة للحفاظ على السطوع عند المستويات الصحيحة تلقائيا.