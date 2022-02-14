شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يؤكد عمق علاقات بلاده مع ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عمق العلاقات الكويتية الألمانية الوطيدة.. متمنيا لها المزيد من التطور والنماء بين البلدين الصديقين.