شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يؤكد عمق علاقات بلاده مع ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عمق العلاقات الكويتية الألمانية الوطيدة.. متمنيا لها المزيد من التطور والنماء بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها أمير الكويت، اليوم الاثنين، إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبلاده لفترة رئاسية ثانية.
كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة مماثلة.