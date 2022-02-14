شركة آيسر تطلق حاسوباً صغيراً بوزن 900 غرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة آيسر الحاسوب Revo Box RN96 الصغير، الذي لا يتعدى وزنه 900 غراماً.



وأوضحت الشركة التايوانية أن جهازها الجديد يمتاز بتصميم مسطح للغاية ويوفر المساحة على سطح المكتب، علاوة على إمكانية وضعه في شكل عمودي بواسطة حامل، كما يمكن تركيبه على الجانب الخلفي للشاشة عن طريق استعمال حامل VESA.

وتتوافر أمام العملاء إمكانية الاختيار بين معالج إنتل Core i3-1115G4 أو إنتل Core i5-1135G7، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة من 8 إلى 16 غيغابايت وذاكرة داخلية SSD بسعة من 256 إلى 512 غيغابايت.

وأشارت آيسر إلى أن الحاسوب الصغير يدعم ذاكرة وصول عشوائي DDR4-3.200 حتى سعة 32 غيغابايت مع توافر مساحة لتركيب قرص صلب إضافي.

ويزخر الحاسوب الصغير Revo Box RN96 الجديد من آيسر بالعديد من منافذ التوصيل؛ فإلى جانب منفذ HDMI 1.4 وDisplayPort 1.2 يتوفر منفذ USB-C 3.2 من الجيل الثاني وما يبلغ مجموعه 5 منافذ USB-A، ويتم الاتصال بشبكة الإنترنت عن طريق شبكة واي فاي 6 ومنفذ جيجابت إيثرنت مع دعم تقنية البلوتوث 5.1.