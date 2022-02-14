شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين ممارسات المستوطنين الاستفزازية التصعيدية في حيّ الشيخ جرّاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الإثنين، المُمارسات الاستفزازية التصعيدية التي يقوم بها المستوطنون في حيّ الشيخ جرّاح في القدس الشرقية المحتلة.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، في بيان، إن أوامر الإخلاء والتهجير لأهالي حيّ الشيخ جرّاح في القدس الشرقية المحتلة تُعد خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً بأن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.

وذكر بأن استمرار المُمارسات الإسرائيلية الأحادية من مُصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم مُمارسات لاشرعية ولا قانونية تُكرس الاحتلال وتُقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.