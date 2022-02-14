شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: حراكنا الدولى متواصل لوقف العدوان على الشيخ جراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تواصل عبر قطاعاتها ودوائرها المختلفة حراكها على كافة الأصعدة والمستويات، بما فيها المتعددة الأطراف والثنائية وعلى مستوى المحكمة الجنائية الدولية، لوقف العدوان الاستيطانى المتواصل على العائلات الفلسطينية فى حى الشيخ جراح والهادف إلى طردها وتهجيرها من منازلها.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية فى بيان صحفى اليوم الإثنين، أنها أوعزت لسفراء دولة فلسطين فى جميع دول العالم وبعثاتها الدبلوماسية فى الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة، وكذلك بعثاتها لدى كل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى، سرعة التوجه إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأى العام فى البلدان المضيفة والمسؤولين الأمميين لشرح واثارة وفضح الانتهاكات التى يمارسها يوميا الاحتلال الاسرائيلى وعناصر الارهاب اليهودى الاستيطانية ضد شعبنا والقدس عامة وحى الشيخ جراح بشكل خاص.

وطالبت المجتمع الدولى والدول كافة بممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف استقوائها الاستيطانى على حى الشيخ جراح، والمطالبة ايضا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.