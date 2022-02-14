شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: الموعد مع العراق موعد مع تاريخ شامخ وحضارة متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، حرص جمهورية العراق على الالتزام بمواعيد تقديم تقاريرها إلى لجنة حقوق الإنسان العربية، ما يجسد وفاء مثاليا بالالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

واضافت، خلال كلمتها أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية، والمنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، أن الموعد مع العراق، هو موعد مع تاريخ شامخ وحضارة متميزة ومتنوعة الثقافات.

وأوضحت أن الحدث يمثل فرصة لاستحضار مسار تشكل مفهوم حقوق الإنسان، وحضارة ما بين النهرين وشريعة حمورابى وما تضمنته من مفاهيم وحقوق وقيم شكلت ركيزة من ركائز العهود والمواثيق المعاصرة.

وأشادت أبو غزالة بالدور الفعال للعراق فى بناء المنظومة القانونية القائمة تحت مظلة العمل العربى المشترك، مجددة دعم جامعة الدول العربية ومناصرتها للعراق فى أمنه واستقراره، وفى تعزيز مكانته عربيا ودوليا.

واستطردت أن التعاون العربى فى مجالِ تبادلِ المعلوماتِ حول العناصر الإرهابية بات أمرا ضروريا لاستقرار وأمن المنطقة ككل، وتوفير فرص تنمية واسعة فى عالم تعصف به الأزمات الصحية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية على أجيالِ الحاضر.

وشددت على الحاجة إلى انضمام كافة الدول العربية إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، داعية لفتح حوار بناء مع الدول الأعضاء غير الأطراف للعمل على تجاوز ما قد يحول دون انضمامها.

وأعربت عن تطلعها إلى حوار تفاعلى بناء بين لجنة الميثاق والوفد رفيع المستوى لجمهورية العراق، مع التأكيد مجددا على دعم الأمانة العامة المستمر لعمل لجنة حقوق الإنسان العربية لتمكينها من أداء الدور المنوط بها بما يتوافق ومضامين الميثاق العربى لحقوق الإنسان.