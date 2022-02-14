شكرا لقرائتكم خبر عن ركائز توطين الصناعات العسكرية في المملكة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، المهندس أحمد العوهلي عن ركائز توطين الصناعات العسكرية في السعودية، لافتًا إلى اعتمادها على 3 ركائز، وهي رفع كفاءة الإنفاق، والصناعة، والأبحاث.

وأكد العوهلي، خلال برنامج “عسكريتاريا” المذاع على قناة العربية، أن الصناعات العسكرية التي وضع لبنتها الملك عبد العزيز آل سعود، تشهد طفرة على يد ولي العهد محمد بن سلمان الذي ربط الصفقات العسكرية بالصناعة المحلية.

وأشار العوهلي إلى أن الهيئة تم تأسيسها عام 2017 لتحقيق رؤية المملكة 2030 بتوطين 50% من الإنفاق السعودي على الصناعات العسكرية، وقد نجحت الهيئة في هذه الفترة القصيرة بتحقيق تقدم بلغت نسبته 6% في توطين الإنفاق العسكري الذي ارتفع من 2% تقريبا وقت إنشاء الهيئة حتى 8% في 2021.

فيما تحدث العقيد متقاعد جوزيف رانك، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الأميركية، حول القدرات الجديدة التي تمنحها شركة لوكهيد مارتن لطائرات الأباتشي التابعة للجيش المصري ضمن صفقة جديدة بينهما.

وكشف رانك عن مواصفات الطائرة c130j سوبر هيركليس وهي الصفقة المحتملة التي قد يحصل عليها الجيش المصري قريبا بعدما وافق البنتاغون مؤخرا لمصر على شرائها.