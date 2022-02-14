شكرا لقرائتكم خبر عن لعمرة آمنة.. توصيات «الصحة» أثناء أداء المناسك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أوصت وزارة الصحة السعودية المعتمرين بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة بالإضافة إلى تجنب المصافحة وتعقيم اليدين وغسلهما، مبينة أن هذه الاحترازات الأساسية لعمرة آمنة.

وأطلقت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة “وقايتك .. كمامتك”.

وهي مبادرة صحية ووقائية تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها شؤون الحرمين للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتم تخصيص فريق عمل للمبادرة يقوم بتوزيع الكمامات داخل المسجد الحرام ككمامات بديلة حيث سيتم توزيع أكثر من 30,000 كمامة يوميا، وتوجيه قاصدي بيت الله بضرورة عدم نزعها ولبسها بالطريقة الصحية.

فيما بين مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن الإدارة تقوم بشكل يومي بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية و منها الإشراف على الساحات، وتطهير المسجد الحرام، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب إضافة إلى خدمة السقيا بالمسجد الحرام.