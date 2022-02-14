شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء تحسم الجدل بشأن احتواء بسكويت شهير على الكحول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الإثنين، حقيقة احتواء منتج شركة “أوريو” الشهيرة على كحول.

وأكدت الهيئة في استفسار ورد إليها بشأن معلومات حول احتواء بسكويت “أوريو” على كحول، أن جميع الأغذية في المملكة حلال.

كما أكدت حرصها ومتابعتها للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة.

وكانت شركة “أوريو” قد أصدرت بيانًا توضيحيًا بعد حالة من الجدل أثارتها قضية احتواء منتجاتها في مصر على كحول.

وقالت الشركة في بيانها وفقًا لموقع “القاهرة 24”، إن حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنعة له، مؤكدة أن هناك دولتين لم تخضع عملية إنتاج “أوريو” بهما لمعايير الحلال، وهما كندا والولايات المتحدة الأمريكية.