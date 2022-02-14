شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وفاء ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل ناقة عندما رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة في إحدى المناطق بالمملكة.

وظهر في الفيديو، الناقة تحتضن صاحبها بطريقة لافتة، حيث حاول شخص تخليصها من صاحبها لكنها لم يستطع.

وأوضح الفيديو، الناقة متمسكة بصاحبها، حيث حظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي .