كويكب يقترب من الأرض سرعته 11.6 كيلومتر بالثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يمر كويكب مكتشف حديثاً قُطره 27 متراً قرب كوكب الأرض، الثلاثاء، بسرعة تبلغ 11.6 كيلومتر بالثانية.



وأكدت الجمعية الفلكية في جدة، الإثنين، رصد عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى "2022 CO6" يبلغ قطره 27 متراً يتحرك بسرعة 11.6 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 224.625 كيلو متر عند الساعة (08:57 صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، ولا يوجد خطر من اصطدامه بالأرض.

وكشفت الجمعية الفلكية عن أن الكويكب "2022 CO6" ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة.

الكويكب "2022 CO6" هو تقريباً بحجم الكويكب الذي اخترق سماء روسيا فبراير/شباط 2013 وبلغ قطره 20 متراً وتفكك على ارتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية جداً تسبب في موجة بالسماء أدت لتهشم زجاج المباني وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير ووصول قطع صغيرة من بقايا تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية.