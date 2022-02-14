فوائد تدفعك لإدخال الكاجو في نظامك الغذائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

قال المركز الاتحادي للتغذية إن الكاجو يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه غني بالبروتين النباتي عالي القيمة الغذائية، حيث تحتوي 100 غرام من الكاجو على 18 غرام من البروتين.



وأضاف المركز الألماني أن الكاجو يزخر بالأحماض الدهنية المتعددة وغير المشبعة، والتي تمتاز بتأثير إيجابي على الجهاز القلبي الوعائي وتساعد في خفض مستوى الكوليسترول المرتفع.

كما يعد كنزاً من المغنيسيوم، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العضلات والأعصاب والقلب والأسنان والعظام. ويشتمل أيضاً على فيتامينات B، والذي يؤدي نقصها في الجسم إلى الشعور بالتعب والخمول وضعف التركيز.

ويحتوي الكاجو أيضاً على مادة "التربتوفان"، التي تحارب الاكتئاب وتساعد على تحسين المزاج والشعور بالاسترخاء والتمتع بنوم هانىء.