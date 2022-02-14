شركة ميني تطلق إصدارات خاصة من جميع موديلاتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة ميني إطلاق إصدارات خاصة من جميع موديلاتها، بألوان وتجهيزات حصرية.



وأوضحت الشركة البريطانية أن الموديل الخاص Resolute Edition يتوفر من السيارات ثلاثية، وخماسية الأبواب، والسيارة Cooper SE، بينما يتوفر الموديل الخاص Untold Edition من السيارة Clubman، في حين يتوفر الموديل الخاص Untamed Edition من السيارة Countryman.

وتتميز إصدارات Resolute Edition بالطلاء الأخضر Rebel Green، مع سقف بالأبيض في الموديلين ثلاثي وخماسي الأبواب.

ويضاف للنسخة الكابريو السقف، والمرايا باللون الأسود. ويظهر Resolute Bronze على بعض المكونات مثل إطارات الكشافات الأمامية، وشبكة المبرد والمصابيح الخلفية.

وتقف هذه الإصدارات على عجلات من معدن خفيف قياس 17 أو 18 بوصة، باللون الأسود.

وتزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات من القماش والجلد الفاخر مع مقود مكسو بالجلد، وملصقات تشير إلى السيارة موديل خاص، مع إضاءة بتقنية ليد.

وتتميز إصدارات Untold Edition بالطلاء الخارجي Sage Green Metallic، وبباقة الأيروديناميكية على المئزر الأمامي والخلفي، مع خمسة خطوط تصميم تمتد على طول الجسم.

وتتوفر للسيارة مقاعد رياضية مع كسوات من القماش والجلد والمقود المكسو بالجلد، والحصير الخاص، وكشافات ليد المتوائمة.

وتتألق إصدارات Untamed Edition بالطلاء الحصري Momentum Grey Metallic، مع أربعة خطوط تصميم، وعناصر مطلية بالأسود. وتقف السيارة على جنوط من معدن خفيف باللونين الأسود والرمادي.

وتزدان المقصورة الداخلية بمقاعد من الجلد والقماش، وحليات خاصة على لوحة القيادة والكونسول الأوسط، ومقود رياضي مكسو بالجلد.

وتتوفر للنسخ الجديدة العديد من المحركات، للاختيار بينها.