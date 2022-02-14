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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة جيب تطلق سكوتر كهربائي للطرق الوعرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة جيب السكوتر الكهربائي Razor RX200 الجديد للقيادة في الطرق الوعرة، بـ 499 دولاراً أمريكياً.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن السكوتر يعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 200 وات، وتبلغ سرعته القصوى 3ر19 كلم/س، ويستند على بطارية سعة 168 وات ساعة، توفر قيادة تصل إلى 40 دقيقة.
وللقيادة في الطرق الوعرة، جهز السكوتر بإطارات متينة وكشافات LED مزدوجة.