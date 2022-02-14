عالمياً,, 5.8 ملايين وفاة و412 مليون إصابة بكورونا وتوزيع 10 مليارات لقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مُجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم من 411.7 مليوناً، حتى صباح اليوم الاثنين، فيما اقترب عدد اللقاحات التي وزعت من 10.2 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 411.679 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 5.816 ملايين.

وارتفع عدد الجرعات من اللقاحات التي أعطيت حول العالم إلى 10.197 مليارات.