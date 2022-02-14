كل ما تريد معرفته عن مرض التنكس البقعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن التنكس البقعي "Macular degeneration" هو ضمور يصيب مركز المجال البصري المعروف باسم "البقعة" بسبب تلف شبكية العين.



وأوضحت الرابطة أن أسباب التنكس البقعي هي الاستعداد الوراثي والشيخوخة والتدخين.

وتشمل عوامل الخطورة الأخرى ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وزيادة مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى التعرض المتكرر لأشعة الشمس بدون حماية العين.

كما تعتبر جراحة المياه البيضاء (الكاتاراكت) لعلاج إعتام عدسة العين بشكل متزايد سبباً آخر لحدوث التنكس البقعي في وقت لاحق.

وتتمثل أعراض التنكس البقعي في عدم وضوح الرؤية في مجال الرؤية المركزي وانخفاض في رؤية الألوان واختلاف في السطوع وظهور الخطوط المستقيمة منحنية أو مشوهة.

وفي المرحلة المتأخرة تظهر بقعة فاتحة أو رمادية أو سوداء في مركز مجال الرؤية، وفي الحالات الشديدة يصاب المريض بالعمى.

ولا يمكن الشفاء من التنكس البقعي، ولكن يمكن إبطاء مساره؛ لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر للخضوع للعلاج في أسرع وقت ممكن، والذي يشمل العلاج بالليزر والعلاج الضوئي والعلاج بالأجسام المضادة والجراحة.

وللوقاية من التنكس البقعي، يتعين على كبار السن الإقلاع عن التدخين والحرص على ضبط مستوى ضغط الدم والتمتع بوزن طبيعي مع الخضوع لفحوصات العين بصفة دورية، وتناول الأغذية الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل فيتامين B6 وB12 وC والبيتا كاروتين.