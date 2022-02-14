في هذا الموعد.. يمكنك ممارسة الرياضة بعد جراحة المفاصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور أندرياس هالدر إنه يمكن ممارسة الرياضة بعد جراحة المفاصل مثل جراحة مفصل الركبة أو مفصل الورك، ولكن مع مراعاة بعض النقاط المهمة.



وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لجراحة العظام والكسور أن ممارسة الرياضة تعمل على تقوية العظام والعضلات والحفاظ على الحركية وتمنع ارتخاء المفصل الاصطناعي.

وأشار إلى أنه لا يجوز ممارسة الرياضة إلا بعد مرور فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهراً على العملية؛ نظراً لأن الاتزان يكون محدوداً خلال هذه الفترة.

ومن المهم أيضاً ممارسة الرياضة المناسبة لجراحة المفاصل مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة والتمارين المائية، كما يمكن ممارسة تمارين تقوية العضلات.

وفي الوقت ذاته ينبغي الابتعاد عن الرياضات الجماعية، وكذلك الرياضات، التي تتطلب احتكاكا، مثل كرة القدم.