باحثون: زيت نخالة الأرز يخفض السكري في الدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يعتقد باحثون أن التركيز على أطعمة معينة يمكن أن يقدم نتائج واعدة. وثبت أن نخالة الأرز، على سبيل المثال، تخفض مستويات السكري في الدم بنسبة تصل إلى 30% في أسابيع.



وتشير مجموعة من الأبحاث إلى أن منتجات نخالة الأرز قد تدعم مستويات السكر في الدم بتحسين مقاومة الأنسولين، وتعتبر نخالة الأرز من أفضل الزيوت لصحة القلب، ووجد باحثون أن المكملات المشتقة من نخالة الأرز المستقرة أثرت بشكل كبير في مستويات السكر في دم مرضى بالسكري من النوعين الأول والثاني.

ووجدت النتائج، التي نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية، أن منتجات مشتقة من زيت نخالة الأرز يمكن أن تخفض مستويات السكري في الدم بنسبة 30%، ووجد الدكتور عساف قريشي، الباحث الرئيسي في الدراسة وفريقه، أن تناول 20 غراماً من زيت نخالة الأرز يوميًا مدة 60 يوماً، خفض مستويات السكري في الدم 30%، لدى مصابين بالنوع الأول، و20% من النوع الثاني.

وتتميز نخالة الأرز بخصائص مفيدة لمرضى السكري، ويُعتقد أن نخالة الأرز المستخلصة من الطبقة الخارجية للأرز، تخفض نسبة الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي وزيادة مستويات الأنسولين.

وتعكس الأبحاث الإضافية في المجلة الأمريكية للطب هذه النتائج، مشيرة إلى أن للمشتق الزيتي من نخالة الأرز، نتائج واعدة عند دمجه مع زيت السمسم.

ولاحظ الباحثون أن مزيجًا من 20% من زيت السمسم غير المكرر المعصور بارداً و 80% من زيت نخالة الأرز المكرر، فيزيائيًا مثل زيت للطبخ، يخفض ارتفاع السكري في الدم ويحسن مستوى الدهون لدى المرضى من النوع الثاني، حسب إكسبريس البريطانية.