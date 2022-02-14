سامسونج تطلق هاتفها Galaxy S22 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت سامسونج هاتفها الذكي Galaxy S22 الجديد، وتعول سامسونج في هاتفها الذكي Galaxy S22 الجديد على وظيفة الفيديو.



حيث قامت بدمج برنامج دردشة الفيديو Duo بشكل عميق في نظام التشغيل، وبالتالي يمكن إجراء مكالمات الفيديو من العديد من التطبيقات بالإضافة إلى المشاهدة الجماعية للفيديو، ليتم الحجز المسبق اليوم.

واعتمدت سامسونج في هاتفها الذكي Galaxy S22 وGalaxy S22+ على اللغة التصميمية للموديل السابق من خلال الاعتماد على الإطار المعدني والزجاج والكاميرا الثلاثية.

وتعمل العدسة واسعة الزاوية بدقة 12 و50 ميجابيكسل مع عدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل وزووم بصري 3x، وتمتاز هذه الكاميرا بتوفير لقطات ليلية أفضل وصور بورتيريه ذات خلفية غير واضحة، حتى مع الحيوانات الأليفة.

وتعمل الشاشات قياس 6.1 و6.8 بوصة بتقنية Full HD+، وتعمل وظيفة الحد من الضوء الأزرق على تخفيف إجهاد العين، بينما تساعد تقنية Vision Booster على تحسين إمكانية القراءة في ضوء الشمس المباشر.

وتشتمل تجهيزات الموديل Galaxy S22 Ultra الفاخر على قلم إدخال البيانات في جسم الهاتف الذكي لأول مرة، بعدما كان قاصرا في السابق على موديلات Note. ويمتاز قلم إدخال البيانات بالتعرف على خط اليد بشكل أسرع، كما أنه يدعم ما يصل إلى 88 لغة.

وتمتاز الشاشة قياس 6.8 بوصة بوظيفة الحد من الضوء الأزرق وتقنية Vision Booster، ويمكن التحكم في معدل تنشيط صورة من 1 هرتز مع النصوص حتى 120 هرتز عند التمرير وألعاب الفيديو، وتساعد هذه الوظيفة على عرض الصور بسلاسة مع التوفير في استهلاك الطاقة في نفس الوقت.

وتظهر الكاميرات الأربع محاطة بإطار معدني، وتعمل عدسة الزاوية الواسعة بدقة 12 و108 ميجابيكسل مع اثنين من العدسات المقربة بدقة 10 ميجابيكسل.

ومن حيث المظهر الخارجي يمتاز الإصدار Galaxy S22 Ultra الفاخر بجانب خلفي من الزجاج وإطار مستدير مقارنة بالموديل السابق أو إصدارات Galaxy S22 الأخرى.

وأكدت سامسونج أن الكاميرات يمكنها التقاط صور ليلية شديدة الإضاءة وتثبيت مقاطع الفيديو، ويمكن للموديل Galaxy S22 Ultra التعرف على ما يصل إلى 10 أشخاص مختلفين أثناء تسجيل الفيديو من مسافة 5 أمتار، علاوة على تحديد أفضل مقطع في الصورة تلقائيا، وعلى غرار الموديل السابق يوفر هاتف سامسونج الفاخر زووم بصري 10x وزووم رقمي حتى 100x مع إمكانية تخزين الصور بصيغة RAW 16 بت وبدون فقدان البيانات.

ويتوافر الهاتف الذكي سامسونج Galaxy S22 الجديد بذاكرة داخلية من 128 وحتى واحد تيرابايت.