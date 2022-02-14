شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: تدمير منظومة اتصالات بصنعاء يستخدمها الحوثيون للتحكم بالمسيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضاف التحالف في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، أن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية، مشددا على أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرا وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

كان تحالف دعم الشرعية قد أعلن في وقت سابق أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.