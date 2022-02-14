شكرا لقرائتكم خبر عن باشاغا: بدأت المشاورات لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة مع مختلف الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا بدء مشاوراته مع مختلف الأطراف والمناطق الليبية لتشكيل حكومته الجديدة، متعهدًا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، ومشددًا على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن باشاغا قوله، خلال كلمة مسجلة بُثت في ساعة مبكرة فجر اليوم الاثنين،عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المشاورات الحالية لتشكيل حكومة سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف.

وأضاف: "بدأنا مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا، بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة، وأيادينا ممدودة للجميع"، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات للتهنئة من الدول التي وصفها بالصديقة والشقيقية والذين أبدوا دعمهم لتشكيل الحكومة.

وتابع باشاغا: "إننا ماضون في تشكيل الحكومة، وسيتم تقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل في أن تنال الثقة، وإن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة"، لافتًا إلى أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة شخصية مدنية محترمة، ويرفض الحروب، ونحن مقتنعون بأنه ينادي بالتداول السلمي للسلطة".

وأشار رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا -في كلمته- إلى السنوات العشر الماضية، قائلًا: "إنها شهدت عمليات تهجير وفقدان الأهل والأحباب وانتشار الفوضى والفساد وارتفاع أصوات الكراهية"، منوهًا بأن "الجميع أدرك اليوم أننا كنا مخطئين باعتقادنا أن واحدًا منا قد يلغي الآخر، أو أن واحدًا منا يمتلك الحقيقة دون غيره"، مؤكدًا أن "قيمتنا في تنوعنا، ومصيرنا واحد".