شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رطب بالسعودية غائم بالإمارات وبارد في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الإثنين الموافق 14 فبراير 2022، فى السطور التالية:-

قالت مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إن طقس اليوم الإثنين، بمشيئة الله تعالى سماء صحو وطقس رطب على معظم مناطق المملكة عدا مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة (الطائف) ويكون الطقس غائمة جزئياً. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير.

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الاجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الأجزاء الجنوبي من الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج، من متر إلى مترين، أما حالة البحر فهي متوسط الموج

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر نهاراً .

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.. و الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 02:01 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 19:05 والجزر الثاني عند الساعة 06:03.

ويكون بحر عمان متوسط إلى خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:46 والمد الثاني عند الساعة 21:41 والجزر الأول عند الساعة 14:46 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 23 18 85 35 دبي 24 19 80 35 الشارقة 23 17 75 30 عجمان 24 17 80 35 أم القيوين 23 16 80 40 رأس الخيمة 24 15 80 35 الفجيرة 26 20 75 30 العين 24 15 85 35 ليوا 23 16 85 25 الرويس 21 17 70 25 السلع 22 16 75 30 دلما 22 17 85 40 طنب الكبرى 22 16 80 35 طنب الصغرى 22 16 80 35 أبو موسى 22 16 80 35

طقس الكويت

قالت إداراة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة خلال الليل.

أما في النهار، فهو دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة ، درجة الحرارة الصغرى: 10 °ﻡ

طقس البحرين

قالت وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، بارد نسبيا ويكون معتدل خلال النهار.

والرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا

أما ارتفاع الموج فهو من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 23 م درجة الحرارة الصغرى 13 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 30%