شكرا لقرائتكم خبر عن “الحصيني” يتوقع: عودة الدفء وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءاً من الغد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن يشهد طقس المملكة بإذن الله ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة وذلك ابتداءً من الغد.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن الدفء يعود نسبيًا مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وأن الأجواء ستكون باردة على معظم مناطق المملكة باردة جدًا على الشمالية، ومعتدلة على مكة وجازان.

وأضاف أن مقدار الارتفاع يتراوح بين”٤ لـ7 ” درجات مئوية خاصة العظمى وأن ذروة هذا الارتفاع ستكون نهاية الأسبوع.

وأكد أن تيماء سجلت أقل درجة حرارة وهى الصفر المئوي، وأن الرياض سجلت 8 ، مشيرًا إلى أن أعلى درجة حرارة سجلتها جازان 25 درجة مئوية.

في الوقت نفسه توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون السماء صافية ذات طقس رطب على معظم مناطق المملكة عدا مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والطائف حيث يكون الطقس غائم جزئياً، ولم يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير.