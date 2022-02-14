في ربيع 2022.. السروال الجلدي يتألق بألوان زاهية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة Elle أن السروال الجلدي يتألق بألوان زاهية في ربيع 2022 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الجلدي يزهو هذا العام بالأحمر الناري والأصفر الليموني والبرتقالي والبنفسجي ليضفي على المظهر لمسة جريئة تخطف الأنظار.

وأضافت Elle أن السروال الجلدي ذا اللون الزاهي يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تي شيرت وحذاء رياضي.

ويمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بلوزة أو قميص وبليزر وبوت كاحل.

ويُراعى أن تتحلى القطعة الفوقية بالبساطة كأن تكون أحادية اللون. ولمزيد من الجاذبية يمكن أيضا اختيار قطعة فوقية ذات درجة لونية متناغمة.