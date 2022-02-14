احذر.. ثلاث وضعيات للنوم تسبب أمراضاً خطيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت يلينا تساريفا، المختصة في طب الأعصاب وعلوم النوم، من بعض الوضعيات غير الصحيحة أثناء النوم يمكن أن تسبب عدم الراحة وتساهم على المدى الطويل في الإصابة بأمراض خطيرة.



ونوهت بأن النوم بالوضعية الجانبية هي الأكثر فائدة من الناحية الطبية؛ لكن الضغط على الجانب الأيسر من الجسم يمكن أن يؤثر سلبًا على حالة الشخص المصاب بأمراض القلب، لذلك من الأفضل له النوم على جانبه الأيمن، حسب «روسيا اليوم».

وأكدت أن الاستلقاء على الجانب يعتبر أفضل من الناحية الفسيولوجية؛ حيث يتم التخلص بسرعة أكبر من المنتجات الأيضية، موضحة أنه يمكن النوم على الجانب الأيسر وعلى الجانب الأيمن، فالقفص الصدري يحمي بشكل متساو على كلا الجانبين.

وأشارت إلى أن النوم على الجانب الأيسر غير مستحب للذين يعانون من مشاكل مع القلب، على سبيل المثال من القصور في القلب والرئتين.

وحذرت من النوم على الظهر من جانب الذين يعانون من تراجع اللسان الذي يسبب توقف التنفس مؤقتا أثناء النوم، وهو ما قد يتجلى في الشخير.

ولفتت إلى أن النوم على البطن هو الأكثر ضررا للصحة؛ لأنه يتسبب بمشاكل في العمود الفقري. عند النوم بهذا الشكل، تنشد بعض العضلات بشكل قوي وتعاني بعضها من فرط في التوتر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ألم في الرقبة والرأس في الصباح.

وأضافت أن النوم على البطن يمكن أن يؤدي إلى تعطيل عمليات التمثيل الغذائي وإثارة تطور مرض الزهايمر.