شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: جماعة الحوثي تستخدم مقرات الحكومة عسكرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربي، أن جماعة الحوثي تستخدم مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وطلب التحالف من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية في العاصمة صنعاء إخلاءها فوراً.

وقال التحالف إنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير، مضيفاً أجرينا اتصالاً بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبنا إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء.