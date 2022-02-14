شكرا لقرائتكم خبر عن «دك دك جو» محرك بحث جديد يسحب البساط من «جوجل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يبدو أن محرك البحث الجديد أو ما يعرف بمنصة “دك دك جو” .. https://duckduckgo.com/ والذي بدأ في الظهور والتداول على مستوى العالم، بات يمثل هاجسا لمحرك البحث الأشهر في العالم “جوجل”.

وفي هذا السياق، أوضح جابرييل واينبيرج مؤسس منصة ”دك دك جو“ إن محرك البحث الجديد، يقدم حاليا حزمة كبيرة من الخدمات التي تحمي الخصوصية، في ظل طموح الشركة الرامي إلى مساعدة المستخدمين على الإفلات من براثن تقنيات التتبع التي تدعم نموذج عمل ”جوجل“ و“فيسبوك“ وباقي عمالقة الإنترنت القائم على الإعلانات.

وأضاف واينبيرج أنه على الرغم من أن السبب الأصلي لانطلاق المنصة لم يكن حماية خصوصية بيانات المستخدمين، بل تقديم خدمة تركز على المستخدم، لكن المخاطر الواضحة لرأسمالية المراقبة غيرت اتجاه الدفة.

وتابع واينبيرج، أن ”كثيرين لا يدركون إلى أي مدى تتعقبهم الشركات وتتلاعب بهم، وحجم الملفات الشخصية التي أنشأتها شركات التقنية عنهم، وكيف تُستخدَم لإحاطتهم بالإعلانات وتحديد المحتوى الذي سيشاهدونه على الإنترنت“، وفقا لموقع ”تك رادار“ التقني.

وأشار واينبيرج، إلى أن ”عمليات التصفية المقصودة للنتائج، تسببت بكثير من الاستقطاب على الإنترنت، وأدى التلاعب بالإعلانات إلى التمييز والاستغلال التجاري والترويج لأفكار بعينها، لكننا نشهد الآن بعض المقاومة لتلك التوجهات“، في إشارة إلى المزايا التي تتيحها المنصة الجديدة للمستخدمين.

يذكر أن فكرة ”دك دك جو“ ظهرت عام 2008، حيث قام واينبيرج بتأسيس المنصة منفردا وظل يعمل على تطويرها ودعمها حتى العام 2011، وعندما اكتسب شعبية متنامية، بدأ بالاستثمار مع التركيز على قدرة ” دك دك جو ” على حفظ الخصوصية.

وللوصول لمحرك البحث جوجل: https://www.google.com ، وهذا هو محرك البحث دك دك جو: https://duckduckgo.com/