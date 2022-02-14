شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الموارد البشرية» بشأن نتيجة التقديم على «الضمان المطور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع سؤال مواطن، حول طريقة الإعلان عن نتيجة التقديم للحصول على الضمان المطور.

وقال المواطن في رسالته عبر “العناية بالعملاء”: “تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور منذ ثلاثة أشهر وجاءتني رسالة للتحقق من الحساب البنكي ولم ينزل شيء؟ ماذا أفعل؟

وردت وزارة الموارد البشرية بقولها “: “عزيزي مقدم الطلب.. تعمل الوزارة على إعلان النتائج بشكل تدريجي وسيتم إرسال رسالة نصية لكم بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة”.

يذكر أن وزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت في وقت سابق، مزايا التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت الموارد البشرية، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”: إن مزايا التسجيل في الضمان الاجتماعي الطور تشمل ما يلي:

1- الاستفادة من الحلول المقدمة

2- تسهيل إجراءات التقديم

3- يحدد استحقاقك للدعم

4- سهولة التواصل مع الدعم الفني