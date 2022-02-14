شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف يعلن تدمير منظومة اتصالات «حوثية» تتحكم بالطائرات المسيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،إن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية. وأكد التحالف أنه دمّر منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات. وتابع أن :الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

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