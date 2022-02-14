شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تفحيط وتهور وتصادم عمد على أحد الطرق في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تهور قائد مركبة وممارسته للتفحيط بحي المنار في جدة.

ووثق المقطع، لحظة ممارسة قائد المركبة للتفحيط واصطدامه عن بعد بمركبة أخرى كانت متوقفة أمام أحد المنازل، مما تسبب في إحداث تلفيات بها.

وفوق وقوع التصادم فر قائد المركبة من الموقع، وسط مطالبات من رواد مواقع التواصل بسرعة القبض واتخاذ ما يلزم وفقا للنظام.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالقواعد المرورية والسرعات المحددة على الطرق لتفادي تطبيق الغرامات، أو وقوع الحوادث.