شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل بعد شراء منزل أو عقار به عيوب؟ محامي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المحامي مشعل الشريف أن الشخص المتضرر في شراء مسكن أو عقار ووجد به عيوباً، يمكنه طلب تعويض من خلال رفع دعوى على من باع له العقار.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أما إذا كان لا يريد العقار نهائياً فيرفع الدعوى على الجهة التمويلية لفسخ العقد.

وقال المحامي مشعل الشريف، إنه يمكن للمتضرر رفع دعوى إثبات حالة، والتي تُعد من الدعاوى المستعجلة، مؤكدا أنها تُنظر خلال أسبوع أو أسبوعين من قبل المحكمة.