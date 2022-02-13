أمانة جدة تعلن تفاصيل الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة جدة الخطة الزمنية والتنفيذية، اليوم الأحد، لإزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة. الجدير بالذكر أن أمانة جدة بدأت في 2014 إجراءات نزع ملكيات بعض العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد توسعتها والتي تشكل المرحلة الأولى من التطوير. وتتابعت بعد ذلك المراحل منذ ذلك التاريخ المعلن للجميع، وفي العام 2017 أعلنت الأمانة قرار الإزالة الخاصة بالأحياء العشوائية في المحافظة.

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