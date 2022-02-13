شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع «رقمنة الكتب» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، الأحد، إطلاق مشروع “رقمنة الكتب”، موضحة أن المشروع عبارة عن منصة إلكترونية لاستقبال طلبات دور النشر في المملكة والمؤلفين الراغبين بالنشر الذاتي لتحويل إصداراتهم إلى كتب رقمية بصيغ قانونية ملائمة للاستخدام على أجهزة القراءة ومتوائمة مع المنصات العالمية.

وأوضحت الهيئة، أن المشروع يوافق المعايير التي حددتها الهيئة لقبول الطلبات، وستكون متاحة على الرابط التالي (اضغط هنا).

وتابعت الهيئة، أن المشروع كمبادرة في سياق جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتطوير قطاع النشر وتحويله إلى صناعة منتجة، مؤثرة محلياً وإقليمياً، وتصل إلى السوق العالمية من خلال جميع المنافذ المتاحة وفي مقدمتها النشر الرقمي.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة التي تمتد إلى 5 سنوات في تنويع أوعية النشر مما سيؤدي إلى زيادة انتشار الكتاب العربي ووصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء ومن ضمنهم المصابون بالإعاقات البصرية وصعوبة القراءة.