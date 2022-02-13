شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: نعيش «موسم العقارب».. لا يخلو من هجمات برد مباغتة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك من خطورة الأجواء الباردة وانخفاض البرودة في موسم العقارب الذي نعيش فيه الآن.

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: “إن موسم العقارب الأصل فيه الدفء الذي لا يخلوا من هجمات برد مباغته وخاطفة.

وأضاف د. خالد الزعاق “لكن هذه السنة سلوك العقارب مغاير عن المتعارف، فبردها جاثم وممتد”، في إشارة إلى شدة البرودة وموجات البرد التي قد تحدث بين الحين والآخر.