شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. لحظة كشف محاولة تهريب مخدرات داخل مركبة بطريقة سرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (61.2) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(3) أسلحة من نوع رشاش ومسدس وطلقات حيّة، بحوزة (3) مواطنين بمنطقة عسير، مخبأة بطريقة سريّة في مركبتهم.

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.