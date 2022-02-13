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شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام.. OnePlus تطلق هاتفها Nord CE 2 وهذه مواصفاته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني فيصل السيف أن شركة OnePlus ستطلق هاتف Nord CE 2، وهو من الفئة المتوسطة، بتاريخ 17 من الشهر الجاري.
وأوضح السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن مواصفات الهاتف الجديد ستكون كالتالي:
– يدعم شحن 65 واط
– يدعم منفذ السماعة
– ذاكرة خارجية تصل لـ 1TB
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