شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى ببغداد يؤكد التزام بلاده بدعم العراق فى مواجهة تنظيم "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، التزام بلاده بدعم العراق في مواجهة تنيظم "داعش" الإرهابي، وتقديم المشورة والتدريب، وجاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجى.

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، تدمير موقعا لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة كركوك شمالي العراق.