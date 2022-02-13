شكرا لقرائتكم خبر عن «برنامج ريف» يوضح المقصود بالميزة النسبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح برنامج ريف أن المقصود بالميز النسبة هي النطاقات البيئية والجغرافية والثقافية التي تملك قدرة إنتاج كبيرة لسلع ومحاصيل زراعية. وقال برنامج ريف، في تغريدة عبر “تويتر”، إن الميزة النسبية تشمل ثلاثة أنواع هي: 1- ذات جودة عالية 2- تكلفة منخفضة 3- مواعيد إنتاج تسمح بتحقيق أعلى ربحية ممكنة

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