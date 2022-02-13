الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا بدعوى محاولة دهس مستوطنين في حي الشيخ جراح

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية سائق سيارة فلسطينيا بدعوى محاولة دهس مستوطنين في حي الشيخ جراح مساء السبت.

وتمت عملية الاعتقال في الوقت الذي كان المستوطنون يقومون باعتراض السيارات الفلسطينية على مرآى من القوات الإسرائيلية.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية مساء الأحد مقدسيا ونجله من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بعد الاعتداء عليهما.

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت الشرطة مدخل حي الشيخ جراح الغربي بالسواتر الحديدية.

وشهد حي الشيخ جراح في القدس الشرقية توترا إثر مشاحنات بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود بالتزامن مع زيارة النائب اليميني في الكنيست إيتمار بن غفير للحي.

ومع وصوله إلى الحي وسط تواجد مكثف للقوى الأمنية الإسرائيلية، نقل بن غفير مكتبه البرلماني إلى الحي الذي يشهد توترا منذ نحو عام.

وكان النائب اليميني وزعيم حزب "القوة اليهودية" أعلن نقل مكتبه البرلماني "لحماية السكان اليهود في الحي بعد أن قال إن منزل أحدهم تعرض للحرق".

هذا، وجدد بن غفير دعوته للمستوطنين بالتواجد والاحتشاد مرة أخرى أمام منزل عائلة سالم.