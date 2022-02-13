شكرا لقرائتكم خبر عن حكم الاكتفاء بقراءة سورة الفاتحة في الصلاة.. الشيخ «الفوزان» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم الاكتفاء بقراءة سورة الفاتحة في الصلاة.

وقال الشيخ “الفوزان” في مقطع صوتي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال سائل: هل الاكتفاء بقراءة الفاتحة في الصلاة تُجزيء؟.

ورد الشيخ “الفوزان” قائلًا :” إن الاكتفاء بسورة الفاتحة في الصلاة تُجزيء لأنها ركن، وأما ما زاد عليها من القرآن فإنه سنة، إذا تركه فصلاته صحيحة”.