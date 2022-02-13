شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لإعداد دروس مكتملة عبر منصة مدرستي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت منصة مدرستي عن خطوات إعداد دروس مكتملة عبر المنصة، بما يساهم في منح الطلاب موارد قيّمة للحصول على تجربة تعليمية ثريّة. وتشمل خطوات أعداد الدروس في منصة مدرستي ما يلي: 1- الضغط على أيقونة الجدول الدراسي الموجودة في القائمة الرئيسية 2- تحديد الحصة من الجدول الدراسي لإعداد درس لها 3- الضغط على أيقونة قم بإعداد الدرس الآن 4- إكمال بيانات الدرس (مساء الدرس ونوع الدرس) ثم الضغط على ا لتالي 5- إكمال عناصر الدرس عن طريق تحديد الأهداف والمحتوى الرقمي وإضافة الإثراءات والتكليفات (سواء واجبات أو أنشطة أو اختبارات).

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