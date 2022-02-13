شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن هاجمته قرود البابون.. أول ظهور لمواطن الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المواطن ماجد إبراهيم ، الذي تعرض لإصابات بسببهجوم قرود البابون عليه في الباحةفي أول ظهور له أنه في حدود الساعة 12 ظهراً أمس “خرجت من باب منزلي لركوب السيارة، لكنني تفاجأت بوجود قطيع كبير من قرود البابون في الحوش عندي”.

وبحسب مقطع فيديو نشرته ” الإخبارية”، أضاف أنهم هاجموني مما تسبب في عضات وخدوش.

كما أوضح أنه يوجد جرح غائر في اليد وأيضا في خدوش في الكتف.

وتابع قائلا : القرود هاجموني ثم ابتعدوا وعادوا مرة أخرى وهاجموني ولولا تدخل الجيران الذي نزلوا لإبعادهم عني كان حدث أشياء أخرى.

يذكر أن المواطن ماجد إبراهيم من أهالي قرية رغدان بالباحة ، كان قد تعرض للهجوم من أحد القردة.

وبحسب “الوطن” فقد أسفر الهجوم، عن إصابة المواطن بجرح غائر في يده، حيث توجه مباشرة لأحد المستوصفات الحكومية.

وتم حقنه بأربع إبر وإعطائه مواعيد لمدة شهر لأخذ حقنة مضادة بشكل يومي.

وكان المواطن فقد طالب في وقت سابق، بتدخل الجهات المختصة لإيجاد الحلول، خاصة أن لديه طفلا لا يتجاوز عمره 11 سنة.