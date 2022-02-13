شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بحظر صيد «القبقب» لمدة ثلاثة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية فرض الحظر على صيد القبقب، في مياه بحر الخليج العربي لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء المدة المقررة لصيده حسب قرار الوزارة السابق.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري- حسب جريدة اليوم- أن حظر صيد القبقب في سواحل الخليج العربي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير، وحتى 15 مايو 2022م.

وأوضح أن الحد الأدنى المسموح بصيده عندما يكون طوله 7 سم، مشيرًا أن فرض الحظر سابقًا أسهم في الحفاظ على مخزون القبقب وأدى إلى تحسن في مخزونه وتوفره في المصايد، أثناء موسم صيده.