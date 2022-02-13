شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: التورط في هذه الممارسات يستوجب السجن وغرامة تصل لمليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، اليوم الأحد، من نشر أي وثائق أو معلومات سرية خاصة بأي جهة حكومية، أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة.

وقالت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، إنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.

وأضافت النيابة أنه يحظر أيضاً طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة أن العقوبة تشمل السجن مدة تصل إلى 20 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال.