شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات تعلن إتاحة خدمة تجديد الإقامة لـ « البرماويين» عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، إدراج خدمة تجديد إقامة البرماويين ضمن قائمة خدمة الخليج 365 عبر منصة “أبشر”، وذلك تسهيلا على المستفيدين واختصارا للوقت وتوفيرا للجهد، ودون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

وأوضحت الجوازات، أنه يمكن تنفيذ الخدمة من حساب صاحب العمل على منصة أبشر، ويشترط لذلك تعبئة نموذج طلب تجديد الإقامة مرفق بصورة شخصية للمقيم، ونموذج تعهد بإحضار جواز سفره خلال فترة سريان الإقامة وصورة هوية صاحب العمل.

ونوهت المديرية إلى أنه يمكن الوصول للخدمة عبر حساب صاحب العمل في منصة أبشر، واختيار خدمات من قائمة خدماتي، وتحديد قطاع الجوازات ثم اختيار خدمة الخليج 365 وتقديم طلب جديد وتحديد نوع الطلب (خدمات المقيمين داخل المملكة)، ثم اختيار الخدمة الفرعية (تجديد الإقامة/ البرماويين)، وكتابة وصف مختصر للطلب في مربع وصف الطلب، بعد ذلك اختيار ملف المرفقات حسب الصيغ المتاحة على الموقع ثم تقديم الطلب.