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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قبول الاعتراض.. توضيح من المرور بشأن طريقة استعادة قيمة المخالفات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة سداد المخالفات وآلية استرداد قيمة المخالفة حال قبول الاعتراض.
جاء ذلك في رد من المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مواطن قال فيه : “تم الموافقة على الاعتراض كيف استرد قيمة المخالفة المرورية وهل المبلغ يرجع آليا؟
وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها “أنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد”.
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